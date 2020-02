Terrorismo: coordinatore Usa Sales in visita a La Valletta, Monaco e Kiev

- Il coordinatore dell'antiterrorismo del dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ambasciatore Nathan A. Sales, ha intrapreso oggi, 13 febbraio, un viaggio verso La Valletta, Malta. Lo riferisce un comunicato stampa del dipartimento di Stato. L'ambasciatore Sales "incontrerà i funzionari del governo maltese e si impegnerà con l'Istituto internazionale di giustizia e lo stato di diritto, un'organizzazione che ha, con il supporto degli Stati Uniti, formato oltre 5.000 praticanti di giustizia penale provenienti da oltre 123 paesi dalla sua fondazione nel 2014", si legge. Si unirà quindi al segretario Pompeo a Monaco di Baviera, in Germania, il 14 febbraio per partecipare alla Conferenza di sicurezza di Monaco e partecipare a una tavola rotonda sulla sicurezza umana in Somalia prima di recarsi a Kiev, in Ucraina il 16 febbraio per ulteriori incontri sulla cooperazione antiterrorismo. (Was)