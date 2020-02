Usa: tribunale New York accusa Huawei di furto di segreti commerciali

- Il colosso cinese della telefonia Huawei e due sue sussidiarie statunitensi sono state accusate di associazione per delinquere al fine di rubare segreti commerciali Usa. Si tratta di una nuova accusa da parte di un tribunale federale di New York, che arriva in un momento di massima tensione tra il governo degli Stati Uniti e Huawei: l’amministrazione Trump infatti sta cercando di inserire il colosso nella lista nera compilata dal Pentagono, vietando in questo modo la possibilità a tutte le società Usa di avere rapporti commerciali con Huawei. La nuova accusa si basa su un altro caso del gennaio 2019, in cui Huawei era stata accusata di frode finanziaria. I pubblici ministeri federali di Brooklyn, New York, sostengono che le nuove accuse sono collegate a tentativi che Huawei porta avanti da almeno dieci anni di rubare tecnologie brevettate da sei aziende statunitensi.(Was)