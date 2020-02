Kosovo: Kurti non esclude possibile partecipazione a incontri "mini Schengen" balcanico (3)

- Il premier albanese si è detto fermamente deciso a sostegno dell'iniziativa. "E' una discussione che proseguirà anche in futuro. Ma io credo che non potrà esserci un 'macro Schengen' albanese senza il 'mini Schengen' balcanico", ha detto Rama, aggiungendo che "se dobbiamo essere consistenti nel percorso del processo di Berlino e armonizzati nelle nostre azioni, allora ci viene aperta una strada che e' stata chiusa per tutti questi anni, cioè avere uno spazio comune tra di noi, in cui non solo le persone, ma anche le merci, i servizi e i capitali, possano circolare liberamente. Fino a ieri ciò è stato inimmaginabile, a causa della resistenza non solo della Serbia. Oggi – ha proseguito Rama – questa resistenza io sono riuscito a batterla, e quindi spetta a noi a portare avanti questo processo, senza perdere tempo, poiché nessuno adesso, né la Serbia e né alcun altro, può parlare di Grande Albania, se noi eviteremo le frontiere tra di noi", ha ribadito il premier albanese. (Kop)