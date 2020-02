Balcani: il lavoro della missione Kfor per la libertà di movimento nello spazio aereo (3)

- Questi nuovi "corridoi" non sarebbero tuttavia verso il confine nord con la Serbia - in quanto l'intesa di massima raggiunta nei mesi scorsi per i voli tra Pristina e Belgrado è al momento limitata ai collegamenti diretti tra le due capitali – bensì a Ovest, ovvero verso Albania e Montenegro. In base all'accordo recentemente firmato sarà l'Islanda a favorire, per conto e in coordinamento con la Kfor, la predisposizione di nuove rotte per i voli civili da e per Pristina. Queste nuove possibili rotte saranno quindi sottoposte a procedure di validazione, ovvero verranno pubblicate e se per 40 giorni non saranno sollevate obiezioni diventeranno effettivamente percorribili. Tale processo potrebbe portare ad un effetto domino potenzialmente in grado di far pensare anche alla completa normalizzazione dello spazio aereo nei Balcani. L'obiettivo primario rimane comunque dare seguito attuativo all'intesa di massima firmata lo scorso 20 gennaio, con il coinvolgimento della compagnia aerea tedesca Lufthansa, per la ripresa dei voli aerei diretti tra Pristina e Belgrado. Secondo il responsabile Legad della missione Kfor, ci sono tutti i presupposti per puntare a rendere operativa la rotta aerea Pristina-Belgrado entro la fine del 2020. Per la missione Nato in Kosovo questo risultato sarebbe fondamentale per una duplice ragione: garantire, in base al mandato della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza Onu, la libertà di movimento "anche nella terza dimensione" e favorire al contempo una ripresa "di fatto" del dialogo tra Pristina e Belgrado aggirando gli ostacoli politici tramite la leva dei reciproci pratici ed economici. (segue) (Vap)