Balcani: il lavoro della missione Kfor per la libertà di movimento nello spazio aereo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Kosovo e Serbia, Hashim Thaci e Aleksandar Vucic, hanno entrambi espresso soddisfazione per l'accordo sulla ripresa dei voli diretti tra Pristina e Belgrado. Il processo politico, parallelamente a quello tecnico, dovrebbero andare avanti tramite confronti tra squadre di lavoro appositamente create da Kosovo e Serbia, sempre grazie alla mediazione dell'ambasciatore Usa Grennel. A sostegno di questo processo anche quanto avvenuto lo scorso 7 febbraio: il comandante della missione Nato Kfor, generale Michele Risi, ha firmato insieme al direttore generale del ministero degli Esteri dell'Islanda, Arnor Sigurjonsson, il suddetto accordo tecnico sulla gestione dello spazio aereo inferiore del Kosovo. In base alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza Onu e all'accordo tecnico militare del 1999, il comandante della missione Kfor possiede l'autorità sullo spazio aereo del Kosovo, che è stato chiuso al traffico civile eccetto per i voli da e per Pristina. (segue) (Vap)