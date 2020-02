Albania: saldo naturale della popolazione resta positivo ma in calo rispetto al 2018 (2)

- Per quanto riguarda i decessi, il numero nel 2019 è stato di 21937 persone, in aumento dello 0,6 per cento, rispetto al 2018. La crescita dei decessi ha interessato sei provincie, mentre nelle altre sei invece è stato registrato un calo. Il minore numero dei decessi, 539 persone, si è verificato a Kukes, mentre in percentuale, solo 5,6 per cento, Elbasan, nell'Albania meridionale. Tirana ha il maggiore numero, con 5389 decessi, mentre in percentuale alla popolazione è Kukes con il 7,4 per cento. Secondo l’Instat, l'Albania "è caratterizzata da una crescita naturale positiva, dove le nascite sono superiori ai decessi. Il tasso di crescita si attesta a quota del 2,5 per cento, superiore ai tutti gli altri paesi della regione dei Balcani occidentali, ad eccezione del Kosovo". Tuttavia, negli anni, la crescita naturale della popolazione ha registrato una forte contrazione, scendendo da 64 mila persone nel 1990 a sole 6624 persone nel 2019. (Alt)