Balcani: Guerini, rimettere in piedi processo integrazione

- Bisogna rimettere in piedi il processo di integrazione per porre rimedio agli stop che ci sono stati al percorso di adesione all'Unione europea di alcuni paesi. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, rispondendo a una domanda sulla stabilità dei Balcani occidentali in uscita dalla ministeriale Difesa della Nato. "Il processo di integrazione del Balcani è un processo fondamentale a cui l'Italia sta dedicando da tempo energie e forze. Siamo presenti in Kosovo, con la nostra presenza in Kfor di cui deteniamo la guida. C'è un processo di integrazione che deve andare avanti. Gli stop che sono stati fatti, soprattutto in relazione all'adesione all'Ue di alcuni paesi, sono per noi un errore storico. A quell'errore va posto rimedio rimettendo in piedi il processo di integrazione", ha concluso. (Beb)