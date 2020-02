Italia-Brasile: Zingaretti incontra Lula, protagonista battaglie contro disegueglianze

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ha avuto una "bellissima conversazione" con l'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, in questi giorni in Italia. "Guardare negli occhi ogni persona. Affrontare i problemi senza paura, senza scorciatoie della destra estrema che indica i nemici e poi fa crollare l’economia. Bellissima conversazione con Lula, uno straordinario protagonista delle battaglie per combattere disuguaglianze", scrive Zingaretti in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Si tratta del primo viaggio internazionale di Lula dopo l'uscita di prigione, a novembre 2019. Il leader socialista, oggetto di diverse indagini, ha ottenuto dalla giustizia brasiliana il permesso per abbandonare il paese. Lula è oggi stato ricevuto in Vaticano da papa Francesco. (Res)