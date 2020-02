Italia-Brasile: ministro Gualtieri incontra l'ex presidente Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ha incontrato l'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, in questi giorni in Italia. "È stato un piacere poter riabbracciare l’amico Lula, in questi giorni a Roma per incontrare Papa Francesco. Circa due anni fa ero andato a trovarlo nel carcere di Curitiba: rivederlo in libertà è stata una bella emozione", scrive Gualtieri in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Si tratta del primo viaggio internazionale di Lula dopo l'uscita di prigione, a novembre 2019. Il leader socialista, oggetto di diverse indagini, ha ottenuto dalla giustizia brasiliana il permesso per abbandonare il paese. Lula è oggi stato ricevuto in Vaticano da papa Francesco. (Res)