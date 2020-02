Milleproroghe: Castelli, arrivano 80 milioni in 4 anni per Città metropolitana Roma

- "Arrivano 80 milioni di euro per finanziare la manutenzione di strade e scuole della Città Metropolitana di Roma. Assicuriamo ai cittadini una migliore qualità della vita e diamo seguito ad un impegno preso". Lo afferma in una nota il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, annunciando l'approvazione di un emendamento al decreto Milleproroghe che stanzia 20 milioni all'anno fino al 2024 per la Città metropolitana di Roma. (Rer)