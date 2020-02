Brasile: primo via libera Senato per Nestro Forster come ambasciatore in Usa

Brasilia, 13 feb 19:54 - (Agenzia Nova) - Il diplomatico Nestor Forster Junior, indicato dal presidente Jair Bolsonaro come ambasciatore del Brasile negli Stati Uniti, ha incassato oggi all'unanimità l'approvazione della commissione Esteri del Senato alla nomina. Ora la nomina dovrà essere ratificata dal Senato riunito in seduta plenaria, passo necessario per poter assumere la carica di capo della rappresentanza diplomatica di Washington. Il voto non è stato ancora programmato. La camera alta aveva ricevuto dalla presidenza l'indicazione di Foster il 26 novembre 2019, due settimane dopo il benestare concesso dal governo degli Stati Uniti. Per Bolsonaro, quello di Foster è un "buon nome" per l'incarico di ambasciatore del Brasile a Washington, dove attualmente già svolge il ruolo di responsabile economico. (segue) (Brb)