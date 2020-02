Brasile: primo via libera Senato per Nestro Forster come ambasciatore in Usa (2)

Brasilia, 13 feb 19:54 - (Agenzia Nova) - In precedenza la carica di ambasciatore era stata associata al figlio del presidente, il deputato e presidente della commissione Esteri della Camera, Eduardo. L'indicazione di Eduardo Bolsonaro aveva incontrato molte resistenze in Parlamento ed è definitivamente tramontata dopo che il figlio del presidente era stato nominato capogruppo del Partito social liberale (Psl), punto finale di una serrata lotta interna al partito cui è iscritto anche il presidente. L'iter per la nomina di Eduardo Bolsonaro all'ambasciata di Washington era già stato percorso quasi interamente. Mancava solo la presentazione della nomina in parlamento da parte del presidente della Repubblica e il voto del Senato. Lo scorso agosto il governo degli Stati Uniti d'America aveva già infatti ricevuto le lettere credenziali relative alla nomina di Eduardo Bolsonaro, senza mostrare opposizione. (segue) (Brb)