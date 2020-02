Brasile: primo via libera Senato per Nestro Forster come ambasciatore in Usa (3)

Brasilia, 13 feb 19:54 - (Agenzia Nova) - Il precedente 30 luglio, il presidente statunitense Donald Trump aveva già elogiato la scelta di Eduardo per la rappresentanza diplomatica. In un'intervista alla televisione brasiliana "Oglobo" il presidente degli Stati Uniti aveva mostrato di approvare la nomina di Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente brasiliano Jair, come ambasciatore del Brasile a Washington. "Conosco il figlio di Bolsonaro, lo considero un ragazzo straordinario, un giovane brillante, sono molto felice per la sua indicazione. Probabilmente è proprio perché lo conosco che è stato indicato", aveva dichiarato Trump a "Oglobo". "Non credo si tratti di nepotismo perché il figlio ha aiutato molto nella campagna elettorale", ha concluso Trump. (segue) (Brb)