Brasile: primo via libera Senato per Nestro Forster come ambasciatore in Usa (4)

Brasilia, 13 feb 19:54 - (Agenzia Nova) - Il posto di ambasciatore del Brasile negli Stati Uniti è scoperto dallo scorso aprile, dopo che l'allora titolare della sede, Sergio Amaral, era stato rimosso dall'incarico. Amaral era stato il primo dei diplomatici a perdere il posto in una tornata di ricambi annunciata dal governo brasiliano. Nel mese di marzo, poco prima di partire per la sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti, il presidente brasiliano Bolsonaro aveva riferito ai giornalisti che avrebbe voluto sostituire l'ambasciatore a Washington. Bolsonaro si era lamentato del fatto che la sua immagine all'estero non fosse buona, dal momento che veniva presentato come un dittatore, razzista e omofobo senza che i diplomatici brasiliani lo difendessero adeguatamente. (Brb) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il posto di ambasciatore del Brasile negli Stati Uniti è scoperto dallo scorso aprile, dopo che l'allora titolare della sede, Sergio Amaral, era stato rimosso dall'incarico. Amaral era stato il primo dei diplomatici a perdere il posto in una tornata di ricambi annunciata dal governo brasiliano. Nel mese di marzo, poco prima di partire per la sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti, il presidente brasiliano Bolsonaro aveva riferito ai giornalisti che avrebbe voluto sostituire l'ambasciatore a Washington. Bolsonaro si era lamentato del fatto che la sua immagine all'estero non fosse buona, dal momento che veniva presentato come un dittatore, razzista e omofobo senza che i diplomatici brasiliani lo difendessero adeguatamente. (Brb)