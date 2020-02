Milleproroghe: Cabras (M5s), nuove assunzioni e maggiori risorse per Cooperazione internazionale

- Pino Cabras, capogruppo del Movimento cinque stelle in Commissione Affari esteri della Camera, commenta in una nota l'approvazione dell'emendamento presentato al decreto Milleproroghe. "E' stato approvato il nostro emendamento che incrementa le risorse per la Cooperazione internazionale e dispone nuove assunzioni per l'Agenzia italiana per la cooperazione internazionale (Aics). Triplichiamo così (da 20 a 60) - spiega - le unità di personale per le sedi estere dell'Aics, potenziando inoltre il contingente locale da 100 a 150 unità. Ogni sede estera dell'Aics potrà così avere almeno tre impiegati di ruolo e cinque unità a contratto locale. In questo modo sopperiamo a una problematica carenza di personale. Carenza che influiva negativamente nella capacità di gestire al meglio l'attività di cooperazione italiana nel mondo". (segue) (Com)