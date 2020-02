Milleproroghe: Cabras (M5s), nuove assunzioni e maggiori risorse per Cooperazione internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In aggiunta - spiega ancora Cabras - in attesa che si compiano le procedure concorsuali già autorizzate per l'assunzione di 60 nuovi impiegati di ruolo, si consente ad Aics di provvedere a reclutare 9 unità di personale di terza area funzionale. Oltre alle nuove assunzioni, abbiamo stanziato altri 4,2 milioni per consentire ad Aics di operare al meglio in tutte le sedi estere. Si tratta - conclude il parlamentare M5s - di un ulteriore aumento delle risorse per l'aiuto pubblico allo Sviluppo, visto che già in legge di Bilancio 2019 avevamo aumentato la dotazione organica dell'Aics da 200 a 240 unità di personale". (Com)