Iraq: media, razzi su base che ospita militari Usa nel nord del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La base militare K-1, in cui si trovano militari statunitensi, è stata colpita da un missile. Lo riferisce l’emittente satellitare “Al Arabiya”, secondo cui dopo l’attacco si sono alzati in volo i caccia della Coalizione. La base si trova nella provincia irachena di Kirkuk. Secondo quanto si apprende l’attacco non ha provocato vittime. La base K-1 era stata colpita da circa 30 razzi lo scorso 27 dicembre.(Res)