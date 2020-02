Regione Lazio: Grippo (Azione), con collegato ok a buoni sport per disabili

- "Tra gli emendamenti al collegato di bilancio che ho proposto, oggi sono arrivati a definitiva approvazione i nuovi buoni sport che permetteranno anche alle persone con disabilità, oltre a quelle in condizioni di disagio economico, di praticare un'attività sportiva". Così Valentina Grippo, consigliere regionale del Lazio, all'approvazione degli emendamenti per i buoni sport durante la seduta del collegato di bilancio. "L'accesso allo sport non è sempre garantito a chiunque – aggiunge la Grippo - mentre basterebbe poco per migliorare la qualità della vita delle persone, consentendo a tutti di praticare una disciplina e mantenersi in salute". (Com)