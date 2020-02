Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, venerdì 14 febbraio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della V Commissione (pres.Massimo Giovara). Odg: Aggiornamenti sulla situazione appalto ristorazione scolastica. (la seduta non è pubblica). La Commissione proseguirà i lavori in seduta pubblica con l'audizione di una rappresentanza di genitori in merito alla razionalizzazione delle scuole dell'infanzia comunale.Ore 10,30 - Lapide corso Cincinnato/via Pirano: Cerimonia commemorativa in occasione della Giornata del Ricordo. Interviene una rappresentanza della Città.Ore 11.30 - piazza CLN: gli assessori Leon e Sacco partecipano al tour di inaugurazione delle postazioni di cine-turismo 'Torino Città del Cinema' nell'ambito di 'Torino Città del Cinema 2020'Ore 13 - Cecchi Point, via Cecchi 17: l'assessore Giusta interviene al seminario "Co-City Torino, Città dei beni comuni"Ore 13 - Palazzo civico, sala Capigruppo: Conferenza Capigruppo.Ore 16 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della Commissione Smart city e la I Commissione. Odg: Start-up e blockchain. L'innovazione nel reparto investigazioni tecnologiche del corpo di Polizia Municipale. (segue) (Rpi)