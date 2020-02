Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (2)

- .REGIONEOre 8.30, Barge (CN), Cinema comunale, via Cavallotta, il vicepresidente della Regione partecipa al convegno sulla castanicoltura da frutto in PiemonteOre 9, Romentino (NO), via Donati, l’assessore all’Ambiente porta i saluti istituzionali all'evento “Romentino 2030 - gestione delle acque piovane in ambiente urbano con i sistemi di drenaggio sostenibile”Ore 9.30, Torino, sala multimediale, corso Regina Margherita 174, l’assessore alla Sanità interviene al corso di formazione per giornalisti sul CoronavirusOre 10.30, Torino, corso Cincinnato angolo via Pirano, gli assessori all’Ambiente e alle Attività produttive, nell'ambito del Giorno del Ricordo, partecipano alla cerimonia commemorativa con posa di coronaOre 10.30, Torino, piazza Castello 165, riunione della Giunta regionaleOre 15, Vercelli, via Galileo Ferraris 116, l’assessore all’Ambiente porta i saluti istituzionali al “Tour delle buone pratiche, città amianto zero”Ore 14.30, Mondovì (CN), il presidente della Regione partecipa all’inaugurazione dell’Anno accademico del PolitecnicoOre 20, Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, il presidente della Regione e l'assessore alle Attività produttive partecipano al Gran Ballo d’Inverno, evento organizzato in occasione dei 50 anni della Regione Piemonte.Ore 20:30, Sala Viglione, Gran ballo d'inverno dedicato alle coppie che nel 2020 celebrano 50 anni di matrimonio, a cura della direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale. (Rpi)