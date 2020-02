Governo: Spadafora su giovani, al lavoro per piattaforma opportunità e card agevolazioni

- Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora informa su Facebook di essere al lavoro per "coordinare un nuovo programma di iniziative per i giovani" il cui primo obiettivo "sarà coordinare tutte le iniziative e le opportunità che riguardano le giovani generazioni in un’unica piattaforma: una bussola per orientarsi, in modo semplice e veloce, tra le tante opportunità a disposizione e le misure utili per costruire il proprio percorso di vita". E ancora: "L’altra iniziativa che voglio anticipare tra le tante in cantiere - scrive ancora Spadafora - riguarda la card nazionale per poter accedere alle agevolazioni per i giovani. Restiamo collegati, a breve ci saranno grandi novità". (Rin)