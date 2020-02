Milleproroghe: Carabetta (M5s)-Fassina (Leu), su ambulanti occasione mancata, ora riforma

- Il settore del commercio ambulante "ha bisogno di un sostegno forte da parte della politica". Lo affermano in una nota congiunta i deputati Luca Carabetta del Movimento cinque stelle e Stefano Fassina di Liberi e uguali. "Purtroppo oggi - spiegano - l’emendamento riformulato, presentato all'interno del decreto Milleproroghe, è stato ritirato a causa di un mancato accordo di maggioranza. Quella di oggi in Commissione rappresenta senza dubbio un’occasione mancata. È fondamentale dare certezze al commercio su aree pubbliche e, per questo motivo, saranno convocati a stretto giro tavoli politici e con le rappresentanze delle categorie". I parlamentari quindi annunciano: "Il governo sta lavorando a una riforma complessiva del settore e servono risposte certe entro poche settimane. Approveremo il riordino della normativa per la categoria inserendo anzitutto le misure previste dal testo dell’emendamento 12.70, a prima firma Carabetta". (Com)