Milano: Sardine da Sala, un'ora e mezza su come costruire insieme società migliore (2)

- "Bisogna ricordare che la delibera vuole tracciare delle policy concrete rispetto ai temi dell'odio, del razzismo e della xenofobia. Noi vediamo ogni giorno gesti d'odio, di razzismo e xenofobi e forse la politica dovrebbe cominciare a farsi carico di questo tema e cominciare a intraprendere delle azioni concrete. Siamo contenti di aver parlato con il sindaco del futuro della società e di come si può costruire tutti insieme una società migliore, una società in cui ognuno può identificarsi". "Il sindaco è stato molto curioso di quello che faremo e di come riusciremo ad andare avanti nelle nostre organizzazioni, pur mantenendo questa forma e ha detto che ci osserva e ci sostiene", ha fatto poi sapere Regondi, aggiungendo che al momento non sono in programma iniziative congiunte che coinvolgano le sardine e il sindaco, che oggi s'incontravano per la prima volta. "È stato positivo e uno scambio interessante e formativo per tutti", ha concluso la sardina. (Rem)