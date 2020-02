Rpt-Energia: Arrigoni (Lega), assurda proroga per Pitesai, settore è già in ginocchio

- Correzione alla fonte titolo e testo.Il senatore della Lega Paolo Arrigoni, componente della commissione Ambiente e coordinatore del dipartimento Energia della Lega, informa che "dopo la sospensione di 18 mesi dei permessi di ricerca dei giacimenti connessa alla tempistica per la redazione del Piano per la Transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), il M5s con la complicità del Pd, con un emendamento al Proroga Termini, estende lo stop per almeno altri sei mesi". In una nota il parlamentare del Carroccio quindi osserva: "È un atto irresponsabile, in particolare in un momento di crisi per il settore italiano del oil&gas, che metterà ulteriormente in ginocchio un intero comparto, in particolare quello di Ravenna. La Lega, sempre nello stesso decreto, aveva presentato un emendamento di assoluto buon senso. Se vi sono ritardi al Mise e al ministero dell'Ambiente per l'adozione del Piano, si dovevano dare tempistiche anche ampie, ma restituire efficacia ai permessi di prospezione e di ricerca sospesi per non ulteriormente escludere il nostro Paese da investimenti potenziali. Per la Lega - conclude Arrigoni - la transizione energetica è una strada obbligata, condividiamo lo sviluppo delle fonti di energia ma il ruolo del gas, come anche indicato dal Piano nazionale integrato energia e clima, sarà fondamentale e strategico per diversi anni".(Com)