Milleproroghe: prorogati fino al 31 dicembre contratti governo-agenzie di stampa

- Un emendamento al decreto Milleproroghe, presentato da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Italia viva, Liberi e uguali ed approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio di Montecitorio, prevede che i contratti dei servizi giornalistici forniti dalle agenzie di stampa stipulati da palazzo Chigi potranno essere prorogati fino al 31 dicembre del 2020. Viene, inoltre, prorogata di 12 mesi, non oltre sempre il 31 dicembre 2020, la Cassa integrazione straordinaria in atto per i giornalisti delle agenzia di stampa. (Rin)