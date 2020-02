Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNEIl sindaco di Roma Virginia Raggi, l’arciprete della basilica papale di Santa Maria Maggiore cardinaleStanisław Ryłko, il presidente di Acea Michaela Castelli partecipano all’evento per la nuova illuminazione della basilica papale di Santa Maria Maggiore.Piazza di Santa Maria Maggiore (ore 19)REGIONEL'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato partecipa alla presentazione del progetto Coro, in occasione della XIX Giornata mondiale contro il cancro infantile.Casa del Cinema, largo Marcello Mastroianni (ore 10,30) (segue) (Rer)