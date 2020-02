Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIEUniamo, federazione italiana Malattie rare e Aismme, associazione italiana sostegno malattie metaboliche ereditarie organizzano un open day sullo screening neonatale esteso, rivolto a tutta la cittadinanza, operatori sanitari, medici e studenti.Policlinico Umberto I, clinica pediatrica, viale Regina Elena 324 (ore 9)Primo di due incontro tecnici – operativi, per l’attuazione del progetto “Metropoli Strategiche” rivolto ai Comuni del territorio metropolitano, legati alla corretta attuazione dell’istituto della Conferenza dei Servizi. Il primo svilupperà caratteri generali della nuova disciplina e il secondo verterà sulla procedura “Aua”. Interverranno Massimo Piacenza, responsabile del progetto “MetropoliStrategiche”, Mariangela Danzì, segretario e direttore generale di Città metropolitana Roma e Mariangela Benedetti dell’Anci.Palazzo Valentini (ore 9,30)Presidio dei lavoratori ex-Lsu e appalti storici indetto dall'Unione sindacale di base.Piazza di Montecitorio (ore 10)Presentazione del libro di papa Francesco "I bambini sono speranza". All’evento interverranno: la presidente dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, Mariella Enoc; il direttore de "La Civiltà Cattolica", p. Antonio Spadaro e il Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli, cardinale Luis Antonio Tagle.Ospedale pediatrico Bambino Gesù, piazza s. Onofrio, 4 (ore 11)Grande come una città insieme a SalvaCiclisti Roma, Rete Vivinstrada, Spin Time Labs, una rete di associazioni, comitati di genitori delle scuole con il patrocinio del Municipio III lanciano una campagna simbolica all’insegna dell’ironia: "Ama il pedone che è in te, fagli attraversare le strisce pedonali in serenità".Piazza Venezia (ore 11) (Rer)