Roma: Lega, Raggi basta chiacchiere al vento, riporteremo noi legalità ad Ostia

- "Dalla Raggi solite chiacchiere al vento: ma l’incapacità manifesta è evidente in ogni angolo di Roma, dal centro alla periferia fino a Ostia. Della lotta alle mafie facciamo il nostro credo come abbiamo dimostrato più volte dalle confische ai presidi. Se poi alla Raggi fa comodo consolarsi con inutili bugie, faccia pure. Magari permetta anche la discussione nelle commissioni però invece di sbraitare inutilmente dopo. Faremo una passeggiata anche al lungomuro di Ostia come abbiamo già fatto con le case popolari. Sono sicuro che a quel punto tutto si risolverà e chi blocca davvero, la Raggi guardi nel suo partito, smetterà di farlo". Così in una nota Claudio Durigon, coordinatore della Lega a Roma. (Com)