Roma: Campidoglio, al via trattativa con Consorzio casa internazionale delle donne

- Prende il via la trattativa tra l'amministrazione capitolina e le rappresentanti del consorzio della Casa internazionale delle donne. È questo l'esito dell'incontro svoltosi oggi in Campidoglio. Nel corso della riunione cui hanno partecipato, tra gli altri, la sindaca Virginia Raggi, l'assessora alle Politiche abitative Valentina Vivarelli, la delegata alle Politiche di genere Lorenza Fruci e le componenti del consiglio direttivo della Casa. Si è stabilito di valutare la congruità della proposta di transazione del debito pregresso. Verranno quindi programmati nuovi incontri all'insegna del dialogo e di un confronto costante. Lo comunica in una nota il Campidoglio (Rer)