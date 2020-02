Kosovo-Usa: Pompeo scrive a Kurti,"ci aspettiamo che l'abolizione dei dazi sia una vostra priorità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa precisa nel testo che "adesso è il momento di capire che un'inclusiva normalizzazione dei rapporti con la Serbia, focalizzato sul reciproco riconoscimento, è essenziale per la piena integrazione internazionale del Kosovo", ha scritto Pompeo, sottolineando che "gli Stati uniti saranno a vostro fianco, per sostenervi in questo processo". La lettera di Pompeo è stata confermata anche dalla presidenza del Consiglio, senza fare però accenno alla questione dei dazi. "Nella sua lettera il Segretario di Stato Usa si congratula con il popolo del Kosovo per lo svolgimento delle elezioni e accoglie con favore la formazione del governo auspicando una stretta cooperazione per il raggiungimento di obiettivi comuni, quali lo Stato di diritto e la normalizzazione delle relazioni con la Serbia", precisa il comunicato. (segue) (Kop)