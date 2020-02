Kosovo-Usa: Pompeo scrive a Kurti,"ci aspettiamo che l'abolizione dei dazi sia una vostra priorità" (4)

- "I dazi nei confronti delle merci serbe sono stati imposti a seguito di una campagna aggressiva di Belgrado contro i riconoscimenti dello Stato del Kosovo, e la nostra mancata adesione all'Interpol. La Serbia, come dichiarato anche da molti rappresentanti della comunità internazionale, dovrebbe rinunciare a questa campagna", ha sottolineato Kurti. Il premier ha fatto sapere inoltre che intende consultarsi anche con gli imprenditori del Kosovo "perchè c'è anche un aspetto economico, un mancato guadagno per la nostra produzione locale. Dal punto di vista economico, ad aver approfittato di questa situazione sono stati piuttosto altri paesi della regione", ha spiegato, aggiungendo che "la nostra intenzione è quella di sostituire i dazi, ma di certo non aver una situazione in cui non abbiamo né i dazi, né la reciprocità". A parere del premier "ci sono molti aspetti inaccettabili nel comportamento della Serbia nei nostri confronti, e noi dovremmo al minimo tutelarci. Quindi la reciprocità non è offensiva, ma difensiva. In verità è la Serbia che dovrebbe cambiare molto nel suo approccio, molto di più di quanto dovrebbe cambiare il Kosovo", ha precisato Kurti. (Kop)