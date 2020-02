Kosovo: comandante Msu Carabinieri a “Nova”, nostro lavoro è garanzia di equilibrio (2)

- L’Msu in Kosovo attualmente è composto solamente dai Carabinieri italiani, mentre fino a qualche anno fa era multinazionale con reparti francesi ed estoni. L’Msu ha competenze di polizia e di carattere civile, ma fa capo all’ordinamento militare e rappresenta una forza che può concorrere nell’ambito di mandati internazionali a stabilizzare situazioni nei vari teatri. Oltre al Kosovo, che oggi è l’unica missione operativa dell’Msu nei teatri all’estero, tale reparto è stato impiegato anche nelle missioni in Iraq, Bosnia Erzegovina e Albania. “Il lavoro dell’Msu va inquadrato in un contesto a 360 gradi, in quanto concorre a varie attività di polizia, addestrative e formative nei diversi teatri in cui può andare ad operare”, spiega il comandante Simone, secondo cui l’Msu è impegnato in Kosovo in azioni a carattere civile nel quadro della cooperazione Cimic. (segue) (Pav)