Kosovo: comandante Msu Carabinieri a “Nova”, nostro lavoro è garanzia di equilibrio (3)

- “Nel territorio kosovaro siamo soliti, con attività quasi quotidiane, fornire generi alimentari e vestiario”, afferma il colonnello Simone parlando di un sostegno “non solo materiale ma anche morale” basato sul motto “possiamo aiutarvi” per fare in modo che la popolazione "non si senta isolata ma sostenuta". Secondo il comandante, lo sviluppo economico è una delle tanti componenti che può aiutare a fare sì che la situazione in Kosovo vada verso la piena normalità. Tramite queste azioni, ha osservato, “riusciamo ad entrare nel tessuto sociale” dei teatri dove operiamo con l’obiettivo di garantire alla popolazione una vita dignitosa e autosufficiente. (segue) (Pav)