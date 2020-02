Kosovo: comandante Msu Carabinieri a “Nova”, nostro lavoro è garanzia di equilibrio (5)

- I Carabinieri operano anche in coordinamento con la missione Eulex, con cui hanno da pochi giorni concluso un esercitazione congiunta. “La cooperazione è fondamentale, perché potersi integrare con le varie componenti che ci sono in teatro è indispensabile per poter raggiungere un risultato che sia pienamente efficace e soddisfacente in caso di eventuali situazioni di tensioni che tutti speriamo non si debbano mai presentare”, conclude Simoni osservando: “Soltanto costruendo un amalgama tra le unità si costruisce anche tra le componenti straniere una coesione di gruppo e un’unità di intenti fondamentale per la missione”. (Pav)