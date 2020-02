Pa: Dadone, approvvigionamenti sono volano fondamentale per innovazione e sostenibilità (2)

- Dadone poi spiega: "Sugli acquisti 'verdi', invece, puntiamo sempre più alla diffusione, per esempio, di veicoli di servizio a basse o zero emissioni e su questo terreno siamo anche intervenuti in legge di Bilancio. Più in generale, ho constatato l’attenzione, che auspico sarà sempre maggiore, rispetto al valore di criteri quali la riduzione dei consumi o il minor impatto ambientale dei materiali scelti dai fornitori. Infine, abbiamo trattato il tema dell’erogazione e fruizione dei buoni pasto, che riguarda tantissimi lavoratori della Pa. La Funzione pubblica - conclude il ministro - segue con attenzione le evoluzioni di un settore che conosce delle criticità e che avrà probabilmente bisogno di correttivi per riprendere a funzionare al meglio". (Rin)