Governo: Conte accusa Iv di opposizione dall'interno, per Renzi "capita usare parole sbagliate"

- Si rinnova lo scontro all'interno della compagine governativa, con il premier Giuseppe Conte che accusa apertamente Italia viva (Iv) di fare opposizione all'interno dell'esecutivo stesso. "In questi giorni stiamo vivendo una situazione paradossale" ha dichiarato conte Conte entrando a palazzo Altieri, a Roma, dove ha partecipato al convengo "Economia e sociale come forma di carità". "La maggiore forza di opposizione - ha chiarito il capo del governo - ci viene non da un partito di opposizione ma da Italia viva che un giorno sì e l'altro pure dichiara di voler promuovere un atto di sfiducia nei confronti del ministro Bonafede e costantemente vota con le opposizioni, a volte anche in modo del tutto illogico". "Sfido i cittadini italiani - ha sottolineato il capo dell'esecutivo - a capire come un compagno di viaggio al governo possa minacciare la promozione di un atto di sfiducia di un ministro che non è solo il capo delegazione di una forza del partito di maggioranza relativa, ma è anche il ministro che tutti hanno lodato per il progetto di riforma del processo civile", ha aggiunto. "Io mi siedo al tavolo e offro la garanzia di ascoltare le questioni di tutti con pari dignità per tutte le forze politiche. Qui i ricatti non sono accettati da nessuno. Non si può pensare di non fare nessuna mediazione" ha concluso il presidente del Consiglio.Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in una diretta Facebook, ha replicato al premier che ha accusato Iv di "opposizione maleducata ed aggressiva", affermando che "quando uno nel calcio riceve un bel calcione da dietro, la prima cosa da non fare è un fallo di reazione". L'ex premier ha quindi aggiunto: "Non cadremo nella provocazione, anche perché fare il presidente del Consiglio è un mestiere difficile e può capitare di usare parole sbagliate. Ma perché il professore Giuseppe Conte è presidente del Consiglio anche di questo governo? Il primo motivo - ha evidenziato - è per evitare che aumentasse l'Iva, obiettivo raggiunto grazie e soprattutto ad Italia viva, il secondo è per evitare in caso di elezioni in autunno che Salvini portasse l'Italia fuori dall'euro. La situazione è molto seria, ingarbugliata, sono preoccupato per l'economia del Paese. Caro presidente del Consiglio, se vuoi aprire la crisi aprila, noi ti abbiamo chiesto un'altra cosa: apri i cantieri, sblocca le infrastrutture, riapriamo l’unità di missione sull'edilizia scolastica". "Questa sera - ha aggiunto il senatore - non andremo al Consiglio dei ministri perché il titolare della Giustizia Alfonso Bonafede ha detto che stasera ci sarà il voto sul lodo Conte bis che è un pasticcio". (Rin)