Torino: Salvini, candidato sindaco da società civile, città ha bisogno di tornare a correre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sto pensando al candidato sindaco per Torino 2021. Ma anche a quelli per Milano, Roma, Bologna. Vogliamo coinvolgere la società civile. Questo dirò agli alleati. Bisogna lasciare da parte gli interessi di partito e coinvolgere persone nuove: imprenditori, liberi professionisti, docenti, medici, operai, studenti. Il prossimo sindaco di Torino potrebbe non avere alcuna tessera di partito in tasca ed essere culturalmente di area di centro-destra". Così Matteo Salvini, leader della Lega, oggi al Lingotto Fiere di Torino, dove è stato accolto da centinaia di persone. "Questa città ha bisogno di tornare a correre, di tornare a splendere, di tornare a lavorare", ha aggiunto.(Rpi)