Ex Ilva: procura Milano ricorre in appello contro assoluzione Riva

- La procura di Milano ha impugnato in Appello la sentenza di assoluzione nei confronti Fabio Riva, imputato per le bancarotte fraudolente di Ilva spa e di Partecipazione Industriali (già Riva Fire spa). Lo scorso luglio il gup di Milano, Lidia Castellucci, aveva assolto Riva, uno dei componenti della famiglia che ha gestito dal 1992 al 2015 il gruppo siderurgico, con la formula del fatto non sussiste poiché "i fatti distrattivi sono avvenuti parecchi anni prima della dichiarazione di insolvenza della capogruppo, e poiché all'epoca dei fatti la società sarebbe stata in bonis, non sarebbe integrato né il requisito del pericolo concreto per il ceto creditorio, né quello soggettivo del compimento di un atto che possa cagionare danno ai creditori". Conclusioni che non hanno convinto i pm Mauro Clerici e Stefano Civardi, i quali scrivono nel ricorso che "pare infatti semplicemente assurdo sostenere che la reiterata distrazione nel corso degli anni dalle attività sociali di somme delle dimensioni di cui si tratta (migliaia o comunque centinaia e centinaia di milioni di euro) non dimostri la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori, né costituisca "un vulnus all'integrità della garanzia dei creditori". "Solo per completezza, infine, si rammenta ancora - osservano i pm milanesi - una volta che l'ammontare delle risorse rinvenute nei trusts della famiglia Riva, alimentati con le risorse sottratte al gruppo corrisponde alla cifra posta dalla legge speciale come provvista per le attività – attuali – di messa in sicurezza ambientale del sito di Taranto, sicché se ne può dedurre che, se all'epoca tali risorse fossero state investite, quantomeno in parte nell'adeguamento degli impianti alle crescenti esigenze di tutela ambientale, anziché andare a impinguare le tasche dei Riva in modo occulto, la società non sarebbe incorsa nelle note vicissitudini amministrative e giudiziarie comunque connesse alla crisi del gruppo". (Rem)