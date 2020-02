Migranti: presidio contro cpr davanti a Palazzo Marino, Sala prenda posizione

- Una cinquantina di persone hanno manifestato questa sera in piazza della Scala davanti al Comune di Milano, per protestare contro l'apertura prevista a inizio marzo del Cpr (centro di permanenza per i rimpatri) di via Corelli. "Il centro di accoglienza di via Corelli, con celle, sbarre alle finestre e telecamere a raggi infrarossi, si è tramutato come d'incanto in un carcere senza reato, un posto di reclusione per chi abbia la sola 'colpa' di non essersi visto riconoscere un permesso di soggiorno a causa del decreto sicurezza Salvini", si legge nel volantino distribuito dal comitato "No Cpr", che ha organizzato il presidio, dopo che ieri l'assessore alla Sicurezza e Immigrazione di Regione Lombardia Riccardo De Corato ha visitato il centro di via Corelli, sollecitandone una rapida apertura. "De Corato è per una politica ultra securitaria e repressiva nei confronti degli immigrati e non solo. Quindi ha interesse ad andare in quella direzione. Noi siamo all'opposto: siamo per la liberalizzazione totale della presenza nel nostro paese. Quindi per noi quel luogo è un simbolo di una politica che non possiamo accettare", ha spiegato Igor Zecchini, membro del comitato "No Cpr". I manifestanti, tuttavia, puntano il dito anche contro la giunta di centro sinistra del Comune di Milano. (segue) (Rem)