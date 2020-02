Migranti: presidio contro cpr davanti a Palazzo Marino, Sala prenda posizione (2)

- "Un lager a Milano, la città dell'accoglienza dove l'odio non ha futuro e il sindaco Sala tace? La cosa non ci meraviglia. C'era da aspettarsela, l'abnegazione, a momento venuto, dei proclami astratti di solidarietà, accoglienza 'senza muri', e attenzione per le fragilità. Il primo cittadino di Milano, infatti, si trova a proprio agio nella guerra solo verbale all'odio e alla discriminazione, e nei concetti astratti, da non declinare in concreto mai. Perché, nei fatti, l'amministrazione comunale milanese ha ampliato l'applicazione del daspo urbano; non procede all'iscrizione anagrafica delle persone richiedenti asilo; rifiuta la residenza anagrafica generalizzata alle persone senza fissa dimora e a quelle occupanti per necessità abitativa e fornisce insufficienti posti per dormitori per persone in difficoltà", si legge nel volantino. "La nostra azione - ha tenuto a precisare Zecchini - non è contro la giunta in quanto tale: il presidio di oggi fa parte di una serie di mobilitazioni che abbiamo avviato negli ultimi mesi contro questa apertura. Intanto facciamo azione di informazione capillare su quello che rappresenta questo luogo di non diritto che viene aperto nella nostra città e continueremo a mobilitarci con la giunta comunale, perché prenda una posizione, ma soprattutto contro il governo e la Prefettura perché questo luogo non deve aprire". (Rem)