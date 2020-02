Governo: capigruppo M5s, condividiamo parole Conte, è ora di abbassare i toni

- I capigruppo alla Camera e al Senato del Movimento cinque stelle, Davide Crippa e Gianluca Perilli, affermano in una nota congiunta di condividere "le preoccupazioni espresse oggi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il suo pensiero è lo stesso di tutti i membri della maggioranza che hanno a cuore i problemi dei nostri connazionali, a cui vogliamo dare risposta. Ci auguriamo - proseguono i due parlamentari - che si abbassino i toni che, attualmente, sono un po' sopra le righe, e che si torni a lavorare per il Paese. Gli italiani sono stanchi delle liti". (Com)