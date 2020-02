Trasporto aereo: Cappellacci (FI) su Air Italy, Qatar Airways c'è, fare pressione su socio maggioranza

- Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna al termine dell'incontro avvenuto stamane a Roma con l'ambasciatore del Qatar Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki assicura che "Qatar Airways c'è, è disponibile ad investire su Air Italy e conferma la volontà di investire sull'Italia, sui lavoratori e su scelte che incidano positivamente nei territori". In una nota Cappellacci evidenzia: "Abbiamo avuto la conferma che la compagnia ha continuamente ribadito il suo impegno, come azionista di minoranza, per continuare a investire nell'azienda per creare valore per l'Italia e i viaggiatori e per fornire supporto per Air Italy e il suo personale, perché l'attenzione per i dipendenti è considerata una priorità fondamentale insieme al supporto alle comunità locali. Per questo motivo, Qatar Airways era nuovamente disponibile a fare la sua parte nel sostenere la crescita della compagnia aerea, ma ciò sarebbe stato possibile solo con l'impegno di tutti gli azionisti". (segue) (Com)