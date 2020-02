Trasporto aereo: Cappellacci (FI) su Air Italy, Qatar Airways c'è, fare pressione su socio maggioranza (2)

- "Quella che arriva dall'ambasciatore - prosegue Cappellacci- è una conferma importante per la quale ringraziamo e che si inserisce in quadro di più ampio di investimenti che riaffermano concretamente che la Sardegna e l'Italia sono strategiche per gli investitori qatarioti. Se questa è la linea costruttiva del socio di minoranza, ora è fondamentale che il governo e tutte le istituzioni coinvolte a vario titolo esercitino la dovuta pressione sul socio di maggioranza di Air Italy affinché si disinneschi subito la catastrofe sociale della messa in stato di liquidità. Per questo, al di là delle formalità degli atti già presentati alla Camera, sollecitiamo il governo affinché al più presto apra un canale di dialogo con Alisarda e non si lasci nulla di intentato per riaprire una prospettiva per i 1.200 lavoratori coinvolti, per le loro famiglie e per un'intera isola che oltre al dramma di una nuova crisi aziendale vedrebbe allontanarsi ancora di più quella continuità territoriale di cui ha vitale bisogno". (Com)