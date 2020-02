Libia: Mosca su risoluzione Onu, approcci unilaterali non aiuteranno a risolvere la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimatum e gli approcci unilaterali non aiuteranno a risolvere la crisi in Libia. E’ questo il commento del ministero degli Esteri russo all’adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni della risoluzione 2510 che conferma le conclusioni della recente Conferenza di Berlino e la necessità per un cessate il fuoco duraturo nel paese. Il testo redatto dal Regno Unito è stato approvato con 14 voti su 15, con l'astensione della Russia. “La risoluzione adottata contiene molte disposizione squilibrate e prevede anche la possibilità di imporre sanzioni nel caso di inadempimento di qualcosa che non si è ancora materializzato”, ovvero “l’accordo di tregua che non è stato ancora firmato”, si legge.(Rum)