Russia: Putin, finché sarò presidente genitori solo "padre" e "madre"

- Il presidente russo Vladimir Putin ha assicurato che finché resterà alla presidenza, il concetto di "genitore 1 e genitore 2" non saranno approvati. "Per quanto riguarda il genitore numero 1 e il genitore numero 2, mi sono espresso pubblicamente e lo ripeterò ancora una volta, non appariranno mentre sono presidente. Ci saranno un 'papà' e una 'mamma'", ha assicurato il presidente russo nel corso della riunione odierna a Novo Ogarevo (Mosca) con il gruppo di lavoro per preparare emendamenti alla Costituzione della Federazione Russa. Il leader russo ha inoltre osservato che l'idea di proteggere i valori familiari tradizionali, compresa la composizione tradizionale della famiglia, è di per sé giusta. Il presidente russo ha inoltre espresso il parere che sia necessario fissare normativamente il concetto di matrimonio come unione di un uomo e una donna. (Rum)