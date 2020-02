Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala e gli assessori Cristina Tajani (Lavoro e commercio) e Lorenzo Lipparini (Partecipazione) partecipano all'inaugurazione del primo centro di aggregazione di "Lacittàintorno", programma ideato da Fondazione Cariplo per trasformare aree urbane fragili in nuovi luoghi di incontro e sviluppo culturale e sociale.Mercato coperto di piazzale Ferrara (ore 12.30)Commissione consiliare Sport e Tempo libero con l’audizione di Pasquale Di Molfetta in arte Linus, incaricato di fornire supporto all’attività di indirizzo del sindaco per i grandi eventi culturali, sportivi e di solidarietà e nel campo dell’informazione e sensibilizzazione rispetto delle politiche pubbliche, delle politiche giovanili, della salute, delle politiche urbane e della sostenibilità. Partecipano anche l’assessore allo Sport Roberta Guaineri e il direttore dell’Area Sport Mario Almasio.Palazzo Marino - Sala Commissioni, piazza della Scala, 2 (ore 13.00 - 14.30)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipa al dibattito moderato da Bruno Vespa su centralità, riqualifica, identità “Il Mercato Centrale, il quartiere, la città”.Stazione Centrale, ingresso da via Sammartini, 1 (ore 13.45)REGIONEL'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, interviene al convegno “Le Bat conclusions sull'incenerimento rifiuti: le migliori tecnologie per la gestione sostenibile dei rifiuti”.Palazzo Pirelli - Belvedere Jannacci 31° piano, via Fabio Filzi 22 (ore 9.30)VARIEFirma del “Patto di Amicizia fra i Comuni di Abbasanta, Cagliari e Pavia. In nome della comune devozione per Sant’Agostino”. Presenti alla cerimonia, oltre agli amministratori dei tre Comuni, anche i parroci di Abbasanta, della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia e del Rettore della Chiesa di Sant'Agostino di Cagliari.Palazzo Mezzabarba - Sala Consiglio, piazza del Municipio 2 - Pavia (ore 10.30)Il convegno “Fragilità e cura nel segno del cardinal Martini” organizzato dall’Associazione SON – Speranza Oltre Noi in occasione del 40esimo anniversario dell’ingresso nella Diocesi di Milano del cardinale. Saluti di Maris Martini e Giovanni Facchini (sorella e nipote del cardinal Martini), cui segue l'introduzione di don Colmegna. Intervengono poi don Damiano Modena, segretario di Martini dal 2009 al 2012, lo studioso e storico Massimo Toschi e Alberto Fontana, di Spazio Aperto Cooperativa. Le conclusioni sono affidate a monsignor Luca Bressan, Vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l'azione sociale della diocesi di Milano. Modera l'incontro Maria Grazia Guida, presidente dell’associazione Amici Casa della carità.Casa della Carità - Auditorium “Teresa Pomodoro”, via Francesco Brambilla 10 (ore 14.00)Tavola rotonda organizzata da Coldiretti Brescia dal titolo “Nuova PAC, a che punto siamo?”. Intervengono Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti; Teresa Bellanova, ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; Paolo De Castro, parlamentare europeo e vice presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale; Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia; Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia; Felice Adinolfi, professore di Economia ed Estimo rurale dell’Università degli Studi di Bologna; Marco Togni, sindaco di Montichiari.Centro Fiera del Garda – Montichiari/BS (ore 18.00)Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, partecipa alla cena "il mio amore per Milano e la Lombardia" organizzata da Fd’I.MiCo Milano - Gate 2, viale Eginardo (ore 21.00) (Rem)