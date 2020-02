Trasporto aereo: De Micheli, leggeremo con attenzione sentenza Consiglio di Stato su ampliamento scalo fiorentino

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, assicura su Facebook: "Leggeremo con molta attenzione la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso di Toscana aeroporti relativo all'ampliamento dello scalo fiorentino. Il potenziamento del Polo aereoportuale toscano rimane - afferma - una priorità per il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e continuiamo a lavorare nel rispetto delle sentenze e delle regole per portare a termine un progetto così importante per lo sviluppo della città e dell’intera Regione". Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da Toscana Aeroporti contro la sentenza emessa dal Tar sul masterplan del nuovo aeroporto di Firenze. La sentenza è stata notificata nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 febbraio. Secondo il Consiglio di Stato, che sposa le conclusioni del Tar della Toscana, "sono infondati nel merito e debbono essere respinti" l'appello principale proposto da Toscana Aeroporti e gli appelli incidentali proposti da comune di Firenze, regione Toscana, Enac, ministero dell'Ambiente e ministero dei Beni culturali. (Rin)