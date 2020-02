Paraguay: Senato approva emergenza sanitaria per temuta epidemia di dengue

- Il Senato del Paraguay ha approvato un progetto di legge per dichiarare l'emergenza sanitaria legata alla rapida diffusione della dengue. La cosiddetta "febbre spacca ossa", che sta conoscendo una rapida diffusione in diversi paesi dell'America latina, ha interessato anche il presidente Mario Abdo Benitez, e la moglie, Silvana Lopez. Il provvedimento è passato nel corso di una seduta straordinaria della Camera alta, dibattito segnato da dure critiche al ministro della Salute, Julio Mazzoleni, che ha definito la situazione "sotto controllo". L'ultimo bollettino del ministero, datato 7 febbraio, parla di sei morti e 3.513 casi di contagio confermati, numeri che potrebbero aumentare di molto nel rapporto atteso per domani. (segue) (Abu)