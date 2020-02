Paraguay: Senato approva emergenza sanitaria per temuta epidemia di dengue (2)

- Il provvedimento passa ora alla Camera dei deputati, per un voto atteso nella giornata di lunedì. In caso di ulteriore via libera, il provvedimento interesserà tutto il paese per un periodo di 90 giorni. A fine gennaio la presidenza aveva reso noto il contagio del capo dello stato, Abdo Benitez, costretto ad alcuni giorni di riposo e all'annullamento di alcuni appuntamenti istituzionali. Al presidente era stato diagnosticato il ceppo "Den 4", la forma più leggera di dengue ma anche la più diffusa nella regione. La first lady, Lope Moreira, ha iniziato ad accusare i sintomi della malattia in settimana, ma secondo quanto riportano i media le sue condizioni cliniche sono in costante miglioramento. (segue) (Abu)