Paraguay: Senato approva emergenza sanitaria per temuta epidemia di dengue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione panamericana della salute (Ops) ha certificato che nel 2019, nelle Americhe, si sono contati oltre tre milioni di casi di dengue, la cifra più alta registrata sinora. I numeri superano infatti i 2,4 milioni di casi confermati nel 2015, l'anno peggiore per l'America latina e i Caraibi, chiuso con quasi 1.400 morti. "nonostante l'incremento del numero dei casi nel 2019, l'intenso lavoro dei paesi ha permesso di mantenere il tasso di mortalià sotto l'atteso 1 per cento (lo 0,05 per cento)", ha riferito il direttore del Dipartimento di malattie trasmissibili dell'Ops, Marcos Espinal. (segue) (Abu)